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Pastör Andrew Brunson ABD medyasına konuştu: Şu anda muhtemelen Türkiye'deki en nefret edilen insanım

16 Ekim 2018 18:56

12 Ekim'de İzmir'de görülen duruşmayla serbest bırakılan ve ardından ülkesine dönen ABD'li Pastör Andrew Brunson, ABC televizyon kanalına Türkiye'de tutuklu kaldığı süreci anlattı. Brunson, sunucunun “Hiç fiziksel olarak tehlikede olduğunuzu düşündünüz mü” sorusuna da şöyle cevap verdi: “Başlangıçta değil. Zaman geçtikçe işler değişti. Örneğin, Kürt terör örgütü olan PKK'yı desteklediğimi söylediler. Bunun ardından da tabii birçok Türk daha kızdı. Şu anda muhtemelen Türkiye'deki en nefret edilen insanım. Çünkü hükümeti devirecek darbeye karışmanın yanı sıra casusluk ve Kürt teröristleri desteklemekle suçlandım. Ondan sonra da Başkan Trump yaptırım uygulayınca ekonomik problemler yaşamaya başladılar ve sonra ekonomideki sıkıntılardan sorumlu tutuldum.”

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