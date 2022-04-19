Paskalya tavşanı, ABD Başkanı Biden'ın önüne atlayıp arkasından el salladı

Beyaz Saray’da düzenlenen Paskalya kutlamasında ABD Başkanı Joe Biden ile bir “Paskalya tavşanı” arasında ilginç anlar yaşandı. Biden'ın önüne atlayıp arkasından el sallayan tavşanın o anları sosyal medyada kısa sürede viral olurken kostümlü kişinin kimliği de merak konusu oldu.

Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra Beyaz Saray’da Paskalya kutlaması düzenlendi. Çok sayıda ABD’li vatandaşın katıldığı etkinlikte Biden, çocuklarla selfie çektirdiği ve Afganistan savaşı hakkında konuşmaya başladığı sırada Paskalya tavşanı kostümlü bir kişi tarafından engellendi. Tavşanın ortaya atlamasıyla kafası karışmış halde oradan uzaklaşan Biden’ın görüntüleri ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere çok fazla yorum yapıldı. Biden'ın önüne atlayıp arkasından el sallayan tavşan kostümlü kişinin kimliği de merak edildi.