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Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında 'havadan sudan' sohbet

Putin, Aliyev'e "Orası (Azerbaycan) soğuk mu?" diye sordu; Aliyev "Hayır, normal, 5-6 derece" cevabını verdi

13 Ocak 2021 12:30

Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında 'havadan sudan' bir sohbet yaşandı. Putin, Aliyev'e "Orası (Azerbaycan) soğuk mu?" diye sordu. Aliyev de Putin'e "Hayır, normal, 5-6 derece" cevabını verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme yapılmıştı.

O zirvenin öncesine dair ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Görüşme öncesi liderleri kapıda karşılayan Putin, Aliyev ile geç kalan Paşinyan'ı beklemeye başladı.

Rus lider Putin, sessizliğin ardından gelişigüzel bir konu açarak, "Orası (Azerbaycan) soğuk mu?" diye sordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, "Hayır, normal, 5-6 derece" cevabını verdi.

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