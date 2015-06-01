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Parmaklarını kameraya kaptıran Enrique Iglasias kanlar içinde kaldı!

01 Haziran 2015 10:44

KADİFE sesli şarkıcı olarak tanınan ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglasias’ın kendisini gibi şarkıcı olan oğlu Enrique Iglasias Meksika’da konser verirken, görüntü alan kameranın pervanesinin eline çarpması sonucu binlerce seyircinin gözleri önünde kanlar içinde kaldı. Meksika’nın Tijuana kentinde 12 bin kişilik bir kalabalığa cumartesi günü konser veren Iglasias, seyircileri görüntüleyen uzaktan kumandalı kameralı helikopteri şov çerçevesinde tutmaya çalışırken, helikopterin pervanesinin çarpması sonucu iki parmağı birçok noktadan kesildi. Bir anda kanlar içinde kalan şarkıcıya sahne kenarında ilk müdahale yapıldıktan sonra Iglasias konserine devam etti. Ancak şarkıcının durmayan kanı konser boyunca her yere yayılırken, beyaz tişörtü ile elindeki sargı bezi de adeta kırmızıya bulandı. Ünlü şarkıcı konserini kanlar içinde tamamladıktan hemen sonra kendisini bekleyen uçakla Los Angeles’taki bir hastaneye kaldırıldı.

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