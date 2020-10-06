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Parmağını kesen berberin bağrışlarına gelen polis, ruhsatsız silah buldu: 6 gözaltı

Polis, bağrışma seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine geldi

06 Ekim 2020 15:35

İstanbul Şişli’de bir berber, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle parmağından yaralandı. Bağrışma seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Şişli polisi, yaralı berberin hastaneye götürüldüğü cipte yaptığı incelemede ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Reha Yurdakul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sokak üzerindeki iki katlı bir berber dükkanından bağrışma sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, içeride inceleme yapmaya başladı.

İnceleme sonrasında içeride herhangi bir suç unsuruna rastlamayan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda iş yerindeki M.Ö. isimli berberin parmağından yaralandığı ve ciple Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hastaneye giden Şişli polisi, yaralının götürüldüğü cipi incelemeye aldı. Aracın içerisinde inceleme yapan polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi incelemesinin ardından tabancaya incelenmek üzere el konuldu. Polis ekipleri, konuyla alakalı 6 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

 

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