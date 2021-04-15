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Parkta polisin uyardığı vatandaş: Hanım 'temizlik yapıyorum' diye evden kovuyor

"Ay’a çıkacak halimiz yok”

15 Nisan 2021 16:48

Çorum'da, Koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta şerit çekilerek kapatılan alanda oturan kişi, kendisini uyaran polise, “Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Ay’a çıkacak halimiz yok” dedi.

Çorum’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulundu. Hürriyet Parkı'nda şerit çekilerek önlem alınan alanda oturan kişiler polis tarafından uyarıldı.

Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise, “Hanım 'Temizlik yapıyorum' diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana ‘Daha temizliğim bitmedi, niye erken geldin?’ diyecek. Orda oturma, burada oturma. Ay’a çıkacak halimiz yok” diye yanıt verdi.

Polis memuru ise “Sizin sağlığınız bizim için önemli. Ciddi bir hastalık var. Bunu kurallara uyarak hepimiz çözeceğiz” dedi.

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