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Parkta oturdukları bankı kırıp, demir parçalarını çaldılar

O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı

18 Nisan 2022 20:40

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde geldikleri parkta, bir süre oturdukları bankı, 12 dakika uğraşıp kıran 2 şüpheli, demir parçalarını çaldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

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