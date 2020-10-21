Parkta cüzdan bulan belediye başkan yardımcısı, geri vermek için "çöpleri temizleme" şartı koştu

Bolu’da, parkta bulunan masada bıraktığı çöplerinin yanında cüzdanını unutan gence çöplerini temizlemesi şartıyla cüzdanı geri verildi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Alpağut Mahallesi’nde sabah sporu yaptığı sırada bir parktaki masanın üzerinde çöpler bırakıldığı gördü. Özdemir, masadaki çöpleri temizlemek istediği sırada masada Fatih A. isimli şahsa ait unutulmuş cüzdanla karşılaştı. Nüfus cüzdanını zabıta ekiplerine teslim eden Özdemir, kendisini video kaydına alarak Fatih A.’ya çağrıda çöpleri temizlemesi şartıyla cüzdanını alabileceğini söyledi.

Özdemir’in çağrısını duyan Fatih A., parkta bıraktığı çöpleri temizledikten sonra zabıta ekiplerinden nüfus cüzdanını geri aldı.