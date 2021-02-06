Parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Cennet D. evinin yanındaki parkta çam ağacı diken belediye görevlilerine, çam ağacı meyve vermediği ve dalları bahçesine düştüğü gerekçesiyle taş atarak, tepki gösterdi.

Cennet D, "Bu ağaç meyve vermiyor. Bu çamın size bir yararı var mı? Çamın ne yararı olacak? Bu çamdan ne çıkacak?" diyerek dikilen ağaçları sökmeye çalıştı.