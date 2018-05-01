T24 LogoT24 Logo
Haberler

Parkomat görevlisi kadın sürücüyü darp etti: O kadar çok boğazımı sıktı ki...

01 Mayıs 2018 15:33

Adana'da tartıştığı parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan Ebru Demirci (41), hastanelik oldu. Aldığı darbelerle kıyafeti yırtılan, kolyesi parçalanan kadın, yaşadıkları ağlayarak anlattı. Olay, Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. 01 FJS 58 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Ebru Demirci, alışveriş yapmak için bir mağazaya girdi. Kısa süre sonra dönen Demirci, parkomat görevlisini beklemeye başladı. Elindeki fişi, görevli Ekrem B.'ye veren Demirci, “Kaç dakikadır sizi bekliyorum, acil işim var” dedi. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası parkomat görevlisi Ekrem B., Ebru Demirci'ye saldırdı. Neye uğradığını şaşıran, aldığı darbelerle yere düşen kadının tişörtü yırtıldı. Ekrem B. ise kadının boğazını sıkıp, boynundaki takılarını kopardı. Bu sırada olayı gören çevredekiler, Demirci'yi parkomat görevlisinin elinden kurtardı. Baygınlık geçiren Demirci, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parkomat görevlisi ise kaçtı. Hastanedeki tedavisinin ardından konuşan Demirci, yaşadıkları ağlayarak anlattı. Demirci, “Boğazımı o kadar çok sıktı ki altın kolyem parçalanmış. Üzerimi yırttı, sokak ortasında çırılçıplak kaldım. Şikayetçiyim” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

parkomat görevligörevlisaldırıhastanelik olduadana

Diğer Videolar

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur: Atatürk Havalimanı, İstanbul'un en çok aldığı iki rüzgar çeşidine göre inşa edilmiştir

Sabiha Gökçen'deki kazadan yaralı kurtulan yolcu anlattı: Gerçekten kötü olanlar vardı, durumu daha iyi olanlar yardım etmeye çalıştı

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat oldu, otobüsle götürüyorlar, rezillik bu!

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!

Sabiha Gökçen'deki kazadan 24 saat önce Bakan Turhan açıklama yapmıştı: Pist yorgun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24