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Park yeri kavgasında baba-oğul öldürüldü

24 Nisan 2018 14:51

Bayburt'ta yan yana iş yerleri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park edilmesi konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. iş yerinden getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Şimşek ve oğlu Ali Şimşek'i vurdu. Bayburt'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan baba ile oğlu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde yan yana iş yerleri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda M.S, iş yerinden getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Şimşek ve oğlu Ali Şimşek'e ateş etti. Ali Şimşek olay yerinde yaşamını yitirirken baba Ramazan Şimşek ise yaralı olarak kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili katil zanlısı M.S'yi gözaltına aldı.

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