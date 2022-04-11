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Park halindeki otomobil, freni boşalınca otoparktaki araçların üzerine uçtu

Olay sırasında 2 kişi hafif yaralandı

11 Nisan 2022 15:19

İstanbul'da geçen Perşembe günü park halindeki bir otomobil el freni boşalarak üstü açık otoparka uçtu. Olay sırasında 2 kişi hafif yaralandı.

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