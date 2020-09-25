Paris’te satırlı saldırı

25 Eylül 2020 14:40
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2 saldırgan kaçtı.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı gerçekleştirildi. İki kişi tarafından gerçekleştirildiği bildirilen saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu açıklanırken, saldırganlar kaçtı.
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