Paris, Bayern'i eledi; ünlü futbolcu böyle çıldırdı

T24 Video Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Bayern Münih evinde 3-2 yenildiği Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ancak sonucun ardından Fransız devi deplasmanda attığı gollerin avantajıyla yarı finale adını yazdırdı. Bunun üzerine maçın bitiş düdüğüyle PSG'nin Brezilyalı yıldızı Marcos Aoás Corrêa (Marquinhos) tribünde adeta çıldırdı. Marquinhos'un sevinçten uzun süre bağırdığı ve koltuklara vurduğu görüldü.

PSG de resmi Twitter hesabından o anları paylaştı.