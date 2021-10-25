Paraşütü açılmayıp denize düşen paraşütçü böyle kurtarıldı

25 Ekim 2021 09:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ‘Uluslararası Hava Oyunları Festivali'nde 1700 metre yükseklikteki Babadağ’dan atlayış gerçekleştiren Ukrayna paraşütçünün havada paraşütü kapandı. Ukraynalı kadın paraşütçü şans eseri denize düştü.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından deniz yüzeyinde yarı baygın vaziyette bulunan kadın paraşütçü kurtarılarak sudan çıkarıldı.
Yaralı kadın paraşütçüye Belcekız Plajı’nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeli müdahale etti.
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