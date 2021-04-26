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Polis paraşütle uçuş yapan 4 kişiye 12 bin 876 lira idari para cezası kesti

26 Nisan 2021 09:04

İstanbul’da paraşütle uçuş yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 4 kişiye 12 bin 876 lira idari para cezası kesti.

İstanbul Büyükçekmece’de bir ihbarı değerlendiren polis, 4 kişinin paraşütle uçuş yaptığını tespit etti. Polis, kordon boyu sahil tarafından uçuş yapan 4 kişinin Mimar Sinan Sahili’ne iniş yaptığını belirledi. Polis, pandemi dolasıyla uygulanan yasakları paraşütle ihlal eden 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 12 bin 876 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

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