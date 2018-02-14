Parasının çalınmasından korktu, çantasıyla beraber X-ray cihazının içine girdi!

Olay, Çin'in güneyindeki Dongguan kentinde bulunan bir tren istasyonunda yaşandı. 'Pear Video' adlı dijital haber platformunun yayımladığı ve sosyal medyada oldukça ilgi çeken görüntülerde, X-ray cihazının başındaki görevli, kadına önce küçük çantaların da bavullarla birlikte X-ray cihazının içinden geçmesi gerektiğini söylüyor. Ardından güvenlik kamerası görüntülerinden bir anda kaybolan kadının cihazın içine girdiği anlaşılıyor. Kadının X-ray cihazının içinde eğilmiş haldeki fotoğrafları da görüntülerde yer alıyor. Çin'in 'People's Daily' gazetesinin haberine göre kadın, parasının çalınmasından endişe ettiği için X-ray cihazının içine girdi. İşte o görüntüler!