T24 LogoT24 Logo
Haberler

Parasını alamayan çocuk işçi çalıştığı imalathaneyi kundakladı

23 Eylül 2018 19:10

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasını ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalanan K.D. (17) gözaltına alındı. ​Olay, 20 Eylül Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Metal Sanayi 25'inci Sokak'ta meydana geldi. Sanayide devriye görevini sürdüren polis ekipleri, bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kartonların yandığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede, bir kişinin bisikletle fabrika önüne gelerek kartonları ateşe verdiğini, daha sonra da bisikletiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Olayın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlardan yola çıkarak kundaklamayı yapan şüphelinin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla K.D. evinde gözaltına alındı. K.D.'nin daha önce aynı firmada çalıştığı, işten ayrıldıktan sonra parasını alamadığı iddiasıyla kundaklama girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

ETİKETLER

çocuk işçikundakfabrikaimalathanekundakladı17 yaşbursaparamaaş

Diğer Videolar

'İzmir’in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi: Güldüm, ağladım, üstüme anılar yağdı...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2020

236 gündür ölüm orucunda | Grup Yorum üyesi Bölek: Açlığımıza 1 günlük açlığınızla ses olun

Koronavirüs | Yüzlerce kamyonla sokaklar dezenfekte edildi

"Erkekler bira, kadınlar kokteyl içmek zorunda mı?"

Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Tarih ciddi bir iştir; kimse okumuyor, cahillik, vasatlık var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: 19 suç kaydı olması bir...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24