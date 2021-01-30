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Paraları ödenmeyen işçiler Sırbistan'da mahsur: "1 günlük erzağımız kaldı"

30 Ocak 2021 13:59

Sırbistan ordusunun Kivaljevo kentindeki lojman inşaatında çalışmak için Türkiye'den giden 63 işçi paralarını alamadıkları için geri dönemiyor.  Aylardır paralarını alamadıklarını ve karşılarında hiçbir muhatap bulamadıklarını söyleyen işçiler, "Biz burada mahsur kaldık. Kimse ilgilenmiyor. Ülkeye dönmek istediğimizi söylüyoruz, firma ilgilenmiyor. Covid testi yaptırmamız gerekiyor. Ayrıca, uçak biletleri en az 1000 Euro" dedi. 

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre sadece 1 günlük erzakları kaldığını ve pazartesi günü de kaldıkları otelden atılacaklarını söyleyen işçiler, kendilerini buraya getiren İzmir merkezli HH Plan Medya Basın Tanıtım ve Organizasyon şirketine tepki gösterdi.

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Sırbistan'da mahsur kalan işçilerHH Plan Medyainşaat işçileriAKP İzmir İl BaşkanlığıHalis Hayırlı

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