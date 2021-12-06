Paraguay Ligi'nde inanılmaz final; Cerro Porteno, 90+9 ve 90+11'de gelen gollerle şampiyon oldu!

Paraguay Ligi’nin son haftasında lider Cerro Porteno, bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Club Guarani ile kozlarını paylaştı. 15. dakikada 10 kişi kalan ve dakikalar 51’i gösterirken 2-0 yenik duruma düşen Cerro Porteno, rakibinin 90+2 ve 90+3. dakikalarda iki kırmızı kart görüp dokuz kişi kalmasıyla müthiş bir geri dönüşe imza attı. Francisco Arce’nin ekibi, 90+9 ve 90+11. dakikalarda attığı goller ile deplasmandan bir puan çıkartmayı başardı ve Paraguay Ligi’nde 34. kez şampiyon oldu.

Lider Cerro Porteno, Paraguay Ligi’nin son haftasında bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Club Guarani deplasmanına konuk oldu. Oldukça gergin bir atmosferde oynanan karşılaşmada Cerro Porteno, henüz 15. dakikada Alan Benitez’in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın kalan dakikaları da adeta meydan muharebesine sahne oldu. Rakibinin bir kişi eksik oynamasından faydalanan Club Guarani, 36. dakikada Alfia Ovidio’nun golü ile öne geçti. Ev sahibini rahatlatan gol ise 51. dakikada geldi. Marcelo Gonzalez, skoru 2-0’a getirerek aradaki farkı ikiye çıkardı.

Takımı 2-0 öne geçen Club Guarani taraftarları, müsabakanın son dakikalarına dek şampiyonluk şarkıları söyledi. Ancak ne olduysa 90. dakikadan sonra oldu. İki takım arasında çıkan sözlü ve fiziksel tartışma, ev sahibi ekibe pahalıya patladı. Club Guarani forması giyen Roberto Fernandez ve Gaspar Servio, ikinci sarı kartlarını görerek oyun dışında kaldı.

Maçın hakemi Giancarlo Juliadoza, kırmızı kartlar ile sonuçlanan pozisyonda oynanamayan dakikaları maçın sonuna ekledi. Ve şampiyonluk için bir puana ihtiyacı olan Cerro Porteno, tüm riskleri alarak uzatma dakikalarında bastırmaya başladı. Francisco Arce’nin öğrencileri, Alberto Espinola’nın 90+9. dakikada attığı gol ile skoru 2-1’e getirdi ve az da olsa umutlandı. Club Guarani taraftarlarını yıkan gol ise 90+11. dakikada geldi. Alberto Espinola’nın ortasında top ile buluşan Juan Patino, nefis bir kafa golüne imza atarak takımını şampiyonluğa taşıyan isim oldu.

Club Guarani deplasmanından bir puan ile dönen Cerro Porteno, tarihinin 34. şampiyonluğunu elde etti.