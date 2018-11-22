Para vermeyen vatandaşı bıçaklayan değnekçi serbest bırakıldı!

Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmesine yaptığı itiraz reddedildi. Açıklanan kararda, söz konusu itirazın aynı gün Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesince, "dosyadaki mevcut delil durumu, mağdurun hayati tehlike geçirmeyecek ve vücudunda kemik kırığı olmadığına dair Adli Tıp Şube Müdürlüğünün raporunun bulunması, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimali ve sanık hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol kararı verilmesi" hususları dikkate alınarak tutuklamanın kanuni şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği belirtildi. İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Sosyal medyada tepki çeken tahliye kararı ardından Hüseyin Aktürk'ü bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye edilmesi kararına savcılıktan itiraz gelmişti. Konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Sanık hakkındaki tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme aşamasında bulunduğu, sanık hakkındaki yargılamanın halen devam ettiği kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi. Olay 2 Mayıs'ta Beykoz'da meydana gelmişti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Mehmet Ali Sadıkoğlu, otopark yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Saldırıdan sonra kaçan Sadıkoğlu, 16 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Sanık hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 7 Eylül'deki ilk duruşmasında sanık hakkında tahliye kararı çıktı. Geçen perşembe günkü 2'nci celsede ise Sadıkoğlu hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.