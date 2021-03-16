Para cezası kesilen vatandaşın "Ben böyle devletin" tepkisi polisi öfkelendirdi: Suça girer; ne yapacaksın devlete

İstanbul Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası kesildi. Kesilen cezanın yüksek olduğunu söyleyip öfkelenen vatandaş “Haram olsun”, “Ben böyle devletin” deyince polis bağırarak tepki gösterdi. “Ben böyle devletin” sözünün suça girdiğini söyleyen polis memuru, bağırarak "Ne yapacaksın devlete" dedi.

Uygulama noktasına takılan ve kardeşinin doğum yapması üzerine hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uyguladı. Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, “Haram olsun”, “Ben böyle devletin” ifadelerini kullanınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu.

Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliği, görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine açıklama yaptı.

"Bahse konu videodaki olayın, İstanbul Arnavutköy’de, 14.03.2021 tarihinde yapılan uygulama

sırasında yaşandığı anlaşılmıştır. Salgın tedbirleriyle ilgili dinamik denetim ilkeleri doğrultusunda; rehberlik ve yönlendirmenin esas olduğu, ancak buna ısrarla uymayanlar hakkında işlem yapılacağı hususu daha önce talimatlarla bildirilmiştir" denilen Valilik açıklamasında "Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup; başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır" ifadelerine yer verildi.