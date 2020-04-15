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Papağandan 'Evde kal' çağrısı

15 Nisan 2020 09:43

Samsun'da yaşayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Koronavirüs'e karşı farkındalık yaratmak için evde kalma çağrılı bir şarkı yaptı. Akbaş, yaptığı şarkı ile birlikte 'Paşa' isimli papağanın da evde kal çağrısı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı. 

Dr. Akbaş, papağanının evde kal çağrısını, “Bazı takipçilerim tanıyor Paşa'yı. Zaman zaman mesajlarını buradan iletiyor herkese. Bu sabah biraz sohbet ettik bu korona meselesi üzerine Paşa ile. Bu önemli konuda bizlere Samsun’a, Türkiye’ye ve hatta dünyaya mesajın nedir dedim. Bu konuda çok uzun uzun konuşup papağan gibi kafanızı şişirmek istemiyorum dedi. Sadece bir şey söyleyeceğim ve lütfen bu söylediğim şeye uyun dedi. Ve kendine has tarzı ile ‘Evde kal’ dedi. Teşekkürler Paşa, elçiye zeval olmaz dedim” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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