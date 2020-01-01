Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi; sonra özür diledi

01 Ocak 2020 10:23
Katolik Hıristiyanların lideri Papa Francis dün gece Vatikan'da katıldığı bir etkinlikte zor anlar yaşadı. 83 yaşındaki Papa'yla konuşmak isteyen bir kadın din adamını kolundan çekti. Papa orta yaşlı kadını engellemek için eline vurdu.
Vatikan’ın turistik noktalarından Aziz Peter Meydanı’nda tören düzenlendi. 83 yaşındaki Papa Francis’in de katıldığı etkinlikte Arjantinli din adamı ziyaretçilerle bir araya geldi. Korumaların ve dev çitlerin olduğu alanda Papa bazı ziyaretçilerle sohbet etti.
Bazı ziyaretçilerle sohbet ettikten sonra Papa Francis uzaklaşmaya çalışırken bir turist Papa’yı kolundan çekti. 83 yaşındaki Papa önce kadını uyardı fakat agresif bir tutuma sahip olan kadın elini bırakmayınca Papa turistin eline vurdu ve olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Papa’nın korumaları devreye girerek kadını engelledi.
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