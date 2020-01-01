Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi; sonra özür diledi

Papa özür diledi

Papa bugün Vatikan’daki Angelus duası sırasında ise bu hareketi için özür diledi. Papa, “Zaman zaman sabrımızı kaybediyoruz. Buna ben de dahilim. Dün verdiğim kötü örnek için özür diliyorum” dedi.

Olayın görüntüleri internette hızla yayıldı ve İtalya’da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda kimileri Papa’yı çok sert tepki gösterdiği için eleştirdi, kimileri ise haklı buldu.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Papa’ya gelen eleştiriler arasında ‘İsa böyle mi yapardı?’, ‘Katolik olmaktan utanıyorum’, ‘Dayak atan bir Papa daha önce hiç görülmemişti’ gibi ifadeler de yer aldı. Papa’yı haklı bulanlar ise 83 yaşında ve siyatiği olan bir adamı ısrarla çekiştirdiği için kadına tepki gösterdi, kadını kaba ve terbiyesiz olmakla suçladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Papa Francis’nun kadına yönelik şiddet karşıtı sözlerini hatırlattı ve dün akşamki reaksiyonunun bu sözlerle tezat oluşturduğunu iddia etti. Papa bu sabah da Katolik Kilisesi’nce Dünya Barış Günü kabul edilen 1 Ocak için verdiği vaazda kadına karşı şiddeti kınadı. Papa, kadınların ‘dövülmesi, tecavüze uğraması’ gibi her türlü şiddetin ‘Tanrı’ya saygısızlık’ teşkil ettiğini söyledi.

Papa 2016’da da Meksika ziyaretinde kalabalığı selamlarken kendisini tutup çekiştiren ve dengesini kaybetmesine yol açan bir kişiye “Egoist olma” diye çıkışmıştı.