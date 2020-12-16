Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: Domates, biber, patlıcan satacağız

Koronavirüs salgını sebebiyle yeni eğitim ve öğretim yılı normal sezonunda açılmayınca kırtasiye sektörü zarar etmeye başladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde satış yapamadıklarını belirten kırtasiyeci esnafı kalem ve defterlerinin rafta kaldığını vurgulayarak kapıda domates, biber, patlıcan satacaklarını söyledi.

Kızıltepe Mardin Caddesi üzerinde kırtasiye işleten Sermed Aydoğan, kırtasiyeciler olarak çok büyük sorun yaşadıklarını söyledi. Aydoğan, "Bu pandemi sürecinde okullar kapalı olduğu için hiçbir şekilde satış yapamıyoruz. İnanın ne elektrik faturası ne kiramız hiçbir şekilde bir şey çıkmıyor. Yani okulların kapalı olması bizim de kapalı olduğumuz anlamına geliyor. Sanırım bu gidişle biz de kapıda domates, biber patlıcan satacağız yani öyle görünüyor. Başka çaremiz yok" dedi.