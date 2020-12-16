T24 LogoT24 Logo
Haberler

Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: Domates, biber, patlıcan satacağız

"Okullar kapalı olduğu için hiçbir şekilde satış yapamıyoruz"

16 Aralık 2020 12:07

Koronavirüs salgını sebebiyle yeni eğitim ve öğretim yılı normal sezonunda açılmayınca kırtasiye sektörü zarar etmeye başladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde satış yapamadıklarını belirten kırtasiyeci esnafı kalem ve defterlerinin rafta kaldığını vurgulayarak kapıda domates, biber, patlıcan satacaklarını söyledi.

Kızıltepe Mardin Caddesi üzerinde kırtasiye işleten Sermed Aydoğan, kırtasiyeciler olarak çok büyük sorun yaşadıklarını söyledi. Aydoğan, "Bu pandemi sürecinde okullar kapalı olduğu için hiçbir şekilde satış yapamıyoruz. İnanın ne elektrik faturası ne kiramız hiçbir şekilde bir şey çıkmıyor. Yani okulların kapalı olması bizim de kapalı olduğumuz anlamına geliyor. Sanırım bu gidişle biz de kapıda domates, biber patlıcan satacağız yani öyle görünüyor. Başka çaremiz yok" dedi.

ETİKETLER

PandemiKırtasiyeKırtasiye SektörüKoronavirüs

Diğer Videolar

Kadıköy halkı balkonlarda; Boğaziçililere 'tencere tava' desteği

Gözaltına alınan genç aracın camına burnuyla 'ambulans' yazdı; "1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar"

Boğaziçili öğrencilere destek eyleminde polis gençleri böyle gözaltına aldı

Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da gidecek; ilk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık"

Boğaziçililere destek veren bir kişi polis tarafından böyle yumruklandı

Kadıköy halkı, Boğaziçililere destek verenleri böyle alkışladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

"5500 lira alıyorum; bereket versin, neden gençler çalışmıyor" diyen vatandaşa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor...

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu yardımcısını 4 hafta sonra...

Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ‘afet’ uyarısı:  Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın...

Millî Eğitim Bakanı, yüz yüze eğitim sürecine geçiş kararlarını açıkladı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

"5500 lira alıyorum; bereket versin, neden gençler çalışmıyor" diyen vatandaşa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24