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Pandemide bayram sürprizi; drone ile harçlık verdi

"Pandemide biz çocukların böyle sürprizlerle karşılaşması harika"

13 Mayıs 2021 19:38

İzmir'de fotoğraf sanatçısı Sıddık Gedik, hem bir yakının çocuğunu sevindirmek hem de sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekmek için bayramda drone ile harçlık verdi. Harçlığı alan Cihan Kahyabaşı, "Benin için çok sürpriz oldu. Pandemide biz çocukların böyle sürprizlerle karşılaşması harika. Çok sevindim" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Sıddık Gedik, kısıtlamada sosyal mesafe kuralına da dikkat çekmek amacıyla farklı bir çalışma yaptı. Gedik, İzmir Göztepe semtinde oturan yakınının oğlu 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Cihan Kahyabaşı'na, bayram harçlığını zarfa koyup iple bağladığı drone ile ulaştırdı.

Bayramda çocukları sevindirmek gerektiğini belirten Gedik, "Malum kısıtlamalar nedeniyle çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Ben de farkındalık yaratmak için drone ile harçlık vermek istedim. Hem onu sevindirmiş oldum hem de sosyal mesafe konusunda farkındalık yaratmış oldum" dedi.

Harçlığı alan Cihan Kahyabaşı, "Benin için çok sürpriz oldu. Pandemide biz çocukların böyle sürprizlerle karşılaşması harika. Çok sevindim" dedi. Çocuğun annesi Ebru Kahyabaşı, "Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Oğlum da çok sevindi" dedi.

Kaynak: DHA

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