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Pandemi döneminde işten çıkarılan PTT işçilerinin eylemi 11. gününde: "Bize 'sen taşeronsun, su içemezsin' dediler"

işten çıkarılan PTT-Sen ve PTT Kargo-Sen üyeleri, 9 Aralık’ta İstanbul ve İzmir’de başmüdürlükler önünde oturma eylemi başlatmıştı

23 Aralık 2020 20:02

PTT-Sen ve PTT Kargo-Sen'i kurdukları için pandemi döneminde yasak olmasına rağmen işten çıkarılan taşeron işçilerin başlattığı direniş 11. gününde devam ediyor. 

PTT-Sen'in Twitter hesabından bugün paylaşılan bir videoda bir işçi maruz kaldıkları muameleyi şöyle anlattı; 

"Merkezlerde su içmek istiyoruz, 'Yok' diyor, 'Sen içemezsin, sen taşeronsun' diyor. Böyle bir muamele var mı?" 

Paylaşıma "PTT’de 14 bin taşeron işçi kardeşimiz mobbing ve baskılarla çalıştırılıyor. Bağımsız sendikamız binlerce taşeron işçinin emeğiyle kurulup toplu iş sözleşmesi yapabilecek barajları aştığı için yöneticilerimiz işten atıldı. Direniyoruz, mutlaka kazanacağız!" denildi. 

‘İşten çıkarmaların yasak’ olduğu bir dönemde, işten çıkarılan PTT-Sen ve PTT Kargo-Sen üyeleri, 9 Aralık’ta İstanbul ve İzmir’de başmüdürlükler önünde oturma eylemi başlatmıştı. 

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