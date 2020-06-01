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Pamukkalle aylar sonra kapılarını açtı

01 Haziran 2020 13:14

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri bugün kapılarını aylar sonra ziyaretçilerine açtı. Önceki dönemlere göre beyazlığının daha fazla arttığı gözlenen Pamukkale’ye aylar sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ilk ziyaretçiler, herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta ziyaretçi girişine kapatılan Pamukkale, bugün kapılarını bir kez daha açtı. Travertenleri ile ünlü olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Pamukkale eşsiz güzelliği ile bugün tekrar görücüye çıktı. Beyaz cennete yerli turistler sabah 10.00 itibari ile giriş yapmaya başlarken, gelen ziyaretçilere görevliler tarafından sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak, maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Pamukkale’yi gezmek için ailesi ile birlikte Mardin’den Ali Ertaş ise Pamukkale’nin aylar sonraki ilk ziyaretçisi oldu. Pamukkale’yi çok beğendiklerini dile getiren Ertaş, “İlk defa geliyoruz, ilk ziyaretçi olarak bayağı heyecanlıyız. Pamukkale’yi bayağı beğendik. Sosyal medyadan takip ediyorduk sürekli ‘gidelim’ diyorduk, bu güne nasipmiş. Mardin’den geldik ev birkaç gün burada kalacağız. Pamukkale’yi gezeceğiz” dedi.

Ertaş’ın eşi Seda Ertaş ise Pamukkale’nin eşsiz ve bulunmaz güzellikte bir yer olduğunu sözlerine ekledi.

 

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