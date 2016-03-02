Palyaçodan ''Mülteciler vurulsun'' diyen Alman politikacının suratına pasta!

Palyaço kıyafeti giyen aktivistler Almanya’da sınırdaki sığınmacılara ateş açıklamasını isteyen ırkçı AfD partisinin Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch suratına pasta fırlattı. Göçmen karşıtı Afd partisinin Kassel’de düzenlenen bir toplantısına palyaço kıyafetiyle katılan iki protestocudan biri, Beatrix von Storch'un suratına pasta fırlatarak ‘Mutlu yıllar sana’ şarkısını söyledi. Diğer protestocu ise olayı kameraya kaydetti. Protesto gösterisini düzenleyenin ‘Peng Kolektifi’ adlı ırkçılık karşıtı bir grup olduğu öğrenildi.