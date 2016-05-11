T24 LogoT24 Logo
Haberler

Pakistanlı kardeşler güneş batınca felç oluyor!

11 Mayıs 2016 15:30

Pakistan’ın güneyindeki Belucistan Eyaleti’nin Quetta kentine yakın bir köyde yaşayan Abdul Rasheed ve Shoaib Ahmed adındaki 2 kardeş, gün boyunca normal birer çocuk olarak okullarına gidiyor, arkadaşlarıyla oynuyor, yemeklerini yiyor. Habertürk'ün haberine göre, biri 9 diğeri 13 yaşındaki iki çocuk güneş battıktan sonra felç geçirmişçesine hareketsiz kalıyor ve konuşamıyor. Çocuklarının doğduklarından beri aynı sorunu yaşadığını anlatan Baba Hashim “Bence çocuklarım enerjilerini güneşten alıyor.” demesine karşın çocuklar, gündüz vakti karanlık bir odada dursalar bile hareket edebilmeye devam ediyorlar. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Doktor Javed Akram ise çok sayıda test yapmalarına rağmen sorunu çözemediklerini belirterek “Doktorlarımız bu çocukların neden gün içinde aktif olabildiklerini ama güneş gidince gözlerini açamaz, konuşamaz ve yemek yiyemez hale geldiklerini anlamak için tahliller yapıyor” dedi. Ücretsiz sürdürülen testlerin sonuçları analiz için yurtdışındaki uzmanlara gönderilmesine rağmen çocukların hava kararır kararmaz felç yaşamasına neyin neden olduğu bulunamadı. Çocuklar ise bir an önce normal yaşantılarına dönmek istediklerini söylüyor.

ETİKETLER

pakistanfelçpakistanlı kardeşlergüneşin çocukları

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2020

Bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira oldu: Fakirler gidiyor şehit oluyor

Eski Nissan CEO'nun kaçışına yardım ettiği öne sürülen iki kişinin görüntüleri ortaya çıktı

"Cem Yılmaz, bizim Chaplin'imiz"

Gülistan Doku 12 gündür kayıp | "Gülistan bulunana kadar peşini bırakmayacağız"

Hrant Dink suikastının 13. yılında arkadaşlarından çağrı; 19 Ocak'ta vurulduğu yerde buluşalım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24