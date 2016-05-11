Pakistanlı kardeşler güneş batınca felç oluyor!

Pakistan’ın güneyindeki Belucistan Eyaleti’nin Quetta kentine yakın bir köyde yaşayan Abdul Rasheed ve Shoaib Ahmed adındaki 2 kardeş, gün boyunca normal birer çocuk olarak okullarına gidiyor, arkadaşlarıyla oynuyor, yemeklerini yiyor. Habertürk'ün haberine göre, biri 9 diğeri 13 yaşındaki iki çocuk güneş battıktan sonra felç geçirmişçesine hareketsiz kalıyor ve konuşamıyor. Çocuklarının doğduklarından beri aynı sorunu yaşadığını anlatan Baba Hashim “Bence çocuklarım enerjilerini güneşten alıyor.” demesine karşın çocuklar, gündüz vakti karanlık bir odada dursalar bile hareket edebilmeye devam ediyorlar. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Doktor Javed Akram ise çok sayıda test yapmalarına rağmen sorunu çözemediklerini belirterek “Doktorlarımız bu çocukların neden gün içinde aktif olabildiklerini ama güneş gidince gözlerini açamaz, konuşamaz ve yemek yiyemez hale geldiklerini anlamak için tahliller yapıyor” dedi. Ücretsiz sürdürülen testlerin sonuçları analiz için yurtdışındaki uzmanlara gönderilmesine rağmen çocukların hava kararır kararmaz felç yaşamasına neyin neden olduğu bulunamadı. Çocuklar ise bir an önce normal yaşantılarına dönmek istediklerini söylüyor.