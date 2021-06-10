Pakistanlı eski bakandan milletvekiline canlı yayında tokat

Pakistan'da bir dönem Enformasyon ve Yayın Federal Bakanı olarak görev yapan ve 2 Kasım 2020’den bu yana da Pencap Eyaleti Başbakanlığı Bilgi ve Kültür Özel Asistanı olan Firdous Ashiq Awan, yerel bir televizyon programına katıldı.

Programa Awan'ın yanı sıra Pakistan Halk Partisi (PPP) Milletvekili Qadir Mandokhel de katılırken, ikilinin tartışmaya girmesi ile tansiyon yükseldi. Awan, kendisini yolsuzlukla suçlayan Mandokhel'e sinirlenerek, milletvekiline canlı yayında tokat attı.

Awan canlı yayında yaşananların ardından sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada, Mandokhel’in kendisine karşı kötü bir dil kullandığını söyledi. Olayın görüntülerinin tamamının yayınlanmadığını belirten Awan, bu şekliyle hikayenin yalnızca bir tarafının gösterildiğini ifade etti.

Görüntünün tamamının yayınlanmasını isteyen Awan, “Canlı yayın sırasında Pakistan Halk Partisi (PPP) milletvekili Qadir Mandokhel beni tehdit etti. Küfürlü bir dil kullanarak, rahmetli babama ve bana hakaret etti. Kendimi savunmak için aşırı bir adım atmak zorunda kaldım” sözleriyle kendini savundu.

Kaynak: İHA