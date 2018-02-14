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Pakistanlı 27 kaçağı, "Yunanistan'a geldik" diyerek Tekirdağ'da bıraktılar

14 Şubat 2018 14:06

İnsan tacirleri kişi başı 2 bin dolar aldıkları kaçakları Yunanistan diye Tekirdağ'da bıraktı. Jandarma tarafından bulunan kaçaklar gözaltına alındı. Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarı ve ağaçlık alanda bazı şahısları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ve merkez Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri bölgede ağaçlık alanda 27 kaçak Pakistanlı buldu. Eksi 3 dereceye düşen soğuk havada oldukça üşüdükleri görülen kaçaklara jandarma tarafından dağıtılan battaniye ile ısınmaları sağlandı. Kaçakların, İstanbul'da anlaştıkları insan tacirlerine kendilerini Yunanistan'a götürmeleri karşılığında 2 bin dolar para ödedikleri belirtildi. İstanbul'dan bir araca bindirilen kaçakların Edirne'ye götürüldüğü ancak kentteki sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle, insan tacirlerinin kaçakları Tekirdağ'a getirdikleri öğrenildi. Tekirdağ-Malkara karayoluna gelen insan tacirleri burada kaçakları, 'Yunanistan'a geldik' diyerek ağaçlık alana bırakıp, kayıplara karıştı. Jandarma gözaltına aldığı kaçak 27 Pakistanlı ile ilgili soruşturma yürütürken, insan tacirlerini yakalamak için de çalışma başlattı.

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