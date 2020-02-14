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Pakistan Parlamentosu'nda Erdoğan'ın konuşmasını masaya vurarak sürekli kestiler; nedeni öğrenildi

14 Şubat 2020 11:12

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda yapılan Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda Türkiye - Pakistan dostluğu ile ilgili konuşurken dinleyiciler tarafından masaya vurularak sürekli kesildi. 

Bu hareketin Pakistan kültüründe alkışlamak anlamına geldiği öğrenildi. 

Masaya vurma geleneği nereden geliyor?

Konuşmacıyı alkışlamak yerine masalara vurmak yalnızca Pakistan'da yapılmıyor. Özellikle parlamento oturumlarında, İngiliz Avam Kamarası'ndan , Alman Bundestag'a ve Avrupa Parlamentosu'na birçok yerde milletvekilleri konuşmacıyı desteklemek için masalarına vuruyor.

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