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Pakistan marketlerinde Fransız ürünlerine boykot

02 Kasım 2020 18:21

Pakistan'da Fransız ürünlerine boykot uygulanmaya başlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok ülkede protesto ediliyor. Pakistan halkı Macron karşıtı protestolarını sürdürürken, mağaza ve marketlerde de Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı. Karaçi kentinde market sahipleri Fransız ürünlerinin bulunduğu raflara şerit çekerek "satılık değildir" şeklinde not düştü. Pakistanlı esnaflar, Fransa'nın özür dileyene kadar boykota devam edeceklerini belirtti.

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