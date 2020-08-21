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Pakistan'ı muson yağmuru vurdu: 24 ölü, 18 yaralı

21 Ağustos 2020 12:22

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle ev, duvar ve çatıların çökmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Pakistan'da muson yağmurları hayatı felç etti. Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev yıkıldı. Eyaletin farklı bölgelerinde yağışların yol açtığı kazalar nedeniyle toplam 24 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Acil Servis Sözcüsü Muhammed Asghar, ölümlerin çoğunun çatıların ve duvarların çökmesinden kaynaklandığını ifade etti. Asghar, Chakwal bölgesinde bir kömür madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 5 işçinin de yaralandığını belirtti.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un Harbanspura bölgesinde ise bir evin çatısı çökerken 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sheikhupura kentinde ise bir evin çatısının şiddetli yağışların ardından çökmesiyle 9 kişilik aile enkaz altında kaldı. Yaşanan olayda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Mandi Bahauddin bölgesinde de evlerinin çatısı çökmesi sonucu anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti. Faisalabad kentinde farklı bölgelerde elektrik çarpması ve çatı çökmesi sonucu meydana gelen olaylarda ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Meteoroloji Servisi, önümüzdeki 3 ila 4 gün boyunca ülkede muson yağmurlarının etkisini sürdürmeye devam edeceği konusunda uyarı yaptı.

Muson yağmurları Pakistan'da altyapısı yetersiz şehir ve kasabalarda büyük hasarlara yol açıyor. Hem Pakistan'da hem de komşu ülke Hindistan'da Haziran-Eylül arasında etkili olan muson yağmurlarında yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

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