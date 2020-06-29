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Pakistan’da borsa binasına silahlı saldırı: 2 ölü

29 Haziran 2020 10:43

Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına silahlı saldırı düzenlendiği, en az 2 sivilin öldüğü bildirildi.

Pakistan’da borsa binasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganların el yapımı bomba ve silahlarla bina girişinde ateş açtığı ve içeri girdiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada 4 saldırganın öldürüldüğü kaydedilirken, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırıda en az 2 sivilin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Binada bulunan silahlı saldırganların kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor.

Yüksek güvenlikli bölgede yer alan borsa binasında birçok özel bankanın merkez ofisinin bulunduğu öğrenildi.

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