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Pakistan'da Bağımsızlık Günü kutlamaları

1947 yılında ilan edilen bağımsızlığının 73. yılı kutlamalarına başladı

14 Ağustos 2020 11:36

Pakistan bu yıl da Bağımsızlık Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Pakistan, Muhammed Ali Cinnah tarafından ilan edilen bağımsızlığının yıldönümü kutlamalarına havai fişek gösterileriyle başladı. Gece boyu süren kutlamalarda gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı. Başkent İslamabad başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde gösteriler yapıldı. Devlet binaları ve onlarca eve Pakistan bayrağı asıldı, ışıklandırmalarla süslemeler yapıldı. Cadde ve sokaklar kadın, erkek, çocuk binlerce kişi ile doldu, Pakistan bayrağının yeşil ve beyazına bürünen binlerce kişi milli şarkılar çalarak coşkulu kutlamalara katıldı.

Muhammed Ali Cinnah, 1947 yılında Hindistan’dan ayrılarak kurulan Pakistan’ın ilk devlet başkanı.

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