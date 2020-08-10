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Pakistan'da sökülen ağaçlar üzerinden tartışma başladı; "İslam'a aykırı" iddiası yalanlandı

10 Ağustos 2020 15:18

Sosyal medyada yeni yayılan görüntüler, Pakistan’daki bir grup insanın yeni dikilmiş ağaçları söktüğünü gösteriyor. Viral olan videonun yayıldığı hesaplar, bu insanların ağaç dikmeyi “İslam’a aykırı” olarak gördüğü için harekete geçtiğini öne sürdü. Binlerce kişinin beğenerek paylaştığı gönderiler, Türkiye’de de yayılmaya başladı.

Independent Turkish'te yer alan habere göre ağaçların “İslam’a aykırılık” gerekçesiyle söküldüğü iddiası tamamen yanlış.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde çekilen görüntüler, 9 Ağustos tarihli haberlerde kullanılmış. Samaa TV, Pakistan Today ve Geo TV gibi Pakistan merkezli yayın kuruluşlarına göre, ağaçlar tartışmalı topraklara dikildiği için sökülmüş.

Bu haberlere göre Mandi Kass bölgesinde yaşayanlar, kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri arazilere izinsiz bir şekilde ağaç diken hükümeti protesto etti.

Ağaç dikme kampanyasına katılanlar, protestoculara engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Siyah bayraklı göstericiler, bütün itirazlara rağmen slogan atarak ağaçları söktü.

6 bini aşkın ağacın söküldüğünü açıklayan yerel yöneticiler, bu eylem hakkında yasal işlem yapılacağını vurguladı.

Dawn.com’a konuşan bir yetkili, bölgedeki toprakların mülkiyeti konusunda anlaşmazlık yaşayan iki güçlü aşiretten birinden ağaç dikmek için izin alındığını ve bunun üzerine rızası alınmayan diğer tarafın ayaklandığını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkenin en büyük ağaçlandırma dikme kampanyasını başlatarak Pazar günü üç buçuk milyon fidan dikileceğini duyurmuştu.

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