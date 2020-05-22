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Pakistan'da 37 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri!

22 Mayıs 2020 20:23

Pakistan’da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü. Uçağın düşme anı çevrede bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Kazada son belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise sağ kurtuldu.

Kaynak: İHA

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