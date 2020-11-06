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Pakistan Başbakanı'nın mitinginde çatı çöktü: 18 yaralı

Pakistan'da başbakanın düzenlediği mitingde vatandaşlar çatının üstüne çıktı, çatı çöktü.

06 Kasım 2020 17:37

 Pakistan başbakanı Imran Khan’ın düzenlediği mitingde halk çatıya çıktı, ağırlığı kaldıramayan çatı çöktü. 18 kişi yaralandı. Pakistan’ın Hayber-Pahtunva eyaletine bağlı Swat ilçesinde düzenlenen miting sırasında başbakanı dinlemek isteyen katılımcılar miting alanında bulunan bir çatıya çıktı. Başbakan ve Bakan Mahmood Han’ın yaptığı konuşmanın ardından çatı çöktü, 18 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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