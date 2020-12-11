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Pakistan'a giden oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yoluna gül serpildi

Engin Altan Düzyatan'ın Pakistan'da geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu biliniyor

11 Aralık 2020 15:46

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Ertuğrul Gazi rolü ile ünlenen oyuncu Engin Altan Düzyatan, Pakistan’da hayranlarıyla buluştu. Arabasından indiği anda sevinçle karşılanan Düzyatan'ın yoluna gül yaprakları serpildi. 

Pakistan devlet televizyonunda yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ülkede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, Lahor’daki basın toplantısına katılarak, muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

İyi bir teklif alırsa Pakistan yapımı bir dizide oynamaya sıcak baktığını söyleyen Düzyatan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın diziye övgüde bulunmasının ve Pakistanlıların coşkusunun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. 



 

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