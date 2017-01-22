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Paketlere tekme atıp, fırlatan Yurtiçi Kargo çalışanları kamerada!

22 Ocak 2017 18:27

Ekşi sözlüğün gündeme getirdiği görüntülerde Yurtiçi Kargo çalışanları, müşterilerine ulaştırılacak kargo paketlerinin nakliyesi sırasında özensiz davranışlarıyla dikkat çekiyor. Görüntülerde paketleri fırlatarak taşıyan çalışanların, akabinde yere düşen paketlere tekme attığı görülüyor. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren görüntülere, "Zorla kendisini iflasa sürükleyen firmanın çabalarıdır", "Bir firma nasıl zorla batarmış hep beraber göreceğiz" yorumları yapıldı. Konuya ilişkin Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklama şöyle: Kamuoyunun dikkatine, Bir süredir sosyal medya platformlarında hakkımızda paylaşılan video yaklaşık bir yıl önce tarafımızca şube dışındaki kameralarla da tespit edilen eski bir videodur ve tespit edildiği ilk an itibariyle ilgili şahısların şirketimizle ilişkileri kesilmiştir. Öncelikle sosyal medya kullanıcılarına bu paylaşımları ve hassasiyetleri için teşekkür eder; tüm Yurtiçi Kargo şube ve acentelerinin 7/24 özel video ve ses kayıtları ile incelenmekte olduğunu tekrar gündeme gelen bu görüntüler ile bir kez daha hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.

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