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Bakan Pakdemirli, Kılıçdaroğlu'na videosunu "kırparak" yanıt verdi: ''Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor''

16 Nisan 2021 13:46

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun videosunu "kırparak" sosyal medya hesabından paylaştı. Pakdemirli paylaşımına, "'Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor''  notunu ekledi.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımındaki videoda  Kılıçdaroğlu'nun, Şubat 2021'de  ''Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık? Bari hiç değilse patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum'' dediği bölüm yer aldı. 

Kılıçdaroğlu'nun Nisan 2021'de  konuşmasının bir kısmı kesilerek, ''Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla bakın, şu mantığa bakın'' açıklaması videoya eklendi. 

Kılıçdaroğlu Nisan 2021'deki konuşmasında, "Bizim belediye başkanlarımıza biz talimat vermiştik. Olabildiğince kendi imkânları ölçüsünde alıyorlardı.  Çiftçinin hakkına ve hukukuna sahip çıkamayan bir siyasi iktidar, defalarca söyledik ancak ondan sonra…  Kuru soğanı da aynı şekilde almaya başladılar. Ya da başlayacaklar. Beyefendi ne diyordu, ‘Aya sert iniş yapacağız’. Aya sert iniş yapan vatandaşa patates soğan dağıtıyor şimdi. Şu akla bakın, şu mantığa bakın.” ifadesini kullanmıştı. 

Kemal KılıçdaroğluBekir Pakdemirligenel başkantarım ve orman bakanıchp

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