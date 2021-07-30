Pakdemirli'den "yanan ormanlık alanların imarı" tartışmalarına ilişkin açıklama: Devlet kurumları ve turizmle ilgili istisnalar vardır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan ormanlık alanların istismara açılıp açılmayacağı tartışmalarına değinerek, "Anayasa'nın 169'uncu maddesi, 'orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.' Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur." dedi.

Pakdemirli bakanlarla yaptığı ortak açıklamada, "Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla 'imara açılma' söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, 'orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.' Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim." ifadesini kullandı.