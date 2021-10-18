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Özlem Gürses savcılığın takipsizlik verdiği küfürleri canlı yayında okudu

18 Ekim 2021 08:21

Gazeteci Özlem Gürses, kendisine küfür eden kişi hakkında savcılığın verdiği takipsizlik kararına tepki göstererek, edilen küfrü canlı yayında okudu.

Youtube kanalından yaptığı yayında açtığı hakaret ve tazminat davasının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını söyleyen Gürses, karara tepki göstererek, Haber 7'de olan haberin altına küfürlü yorum yazan kişinin mesajını okudu.

Gürses, "’Seni gördüğüm yerde yakalayıp d… bağırta çağırta g... s... haberin olsun’ ifadesine savcılar takipsizlik verdi" dedi.

“Bunu okuduğum için çok özür diliyorum” diyen Gürses, savcılığın takipsizlik kararının gerekçesini, “Hakaretin kime yapıldığının anlaşılmadığı” diye açıkladığını da belirtti.

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