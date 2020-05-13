T24 LogoT24 Logo
Haberler

Özgür Özel: Soma'da faciaya neden olan kâr hırsı, bugün madencileri Korona'ya rağmen güvencesizce çalıştırıyor!

13 Mayıs 2020 13:08

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 13 Mayıs 2014 günü yaşanan ve 301 madencinin öldüğü Soma faciasının altıncı yılına ilişkin olarak çektiği bir videoda, “O gün Soma’da facianın nedeni olan kâr hırsı ve üretim baskısı, bugün Soma'daki madencileri Korona'ya rağmen emek sömürüsü altında çalıştırmaya ve bütün ilçenin hayatını tehlikeye atıyor" dedi.

de değişen bir şey yok. Hatta bugün o üretim baskısıyla korona virüsüne rağmen işçilerin ve bütün bir ilçenin sağlığını hiçe sayan uygulamalar da yapılıyor" dedi. 

"Madencilere ve ailelerine verilen sözler tutulmadı" diyen Özel, "Soma’daki madencinin ve Soma’nın kaderinin ve kederinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Soma’yı unutmayın, unutturmayın başka Soma’lar olmasın” diye konuştu. 

Özel'in Soma maden faciasının yıldönümüne ilişkin çektiği video Sosyal Haklar Derneği'nin Twitter hesabından paylaşıldı. 

ETİKETLER

habervideoözgür özelsomafaciamadenkoronacoronakoronavirüschpgrupbaşkanvekili

Diğer Videolar

Türk doktorlar tıp tarihine geçti: Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Haziran 2020

İznik Gölü’nde su yüzüne çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etti

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği’nden Onur Haftası videosu: Biz Buradayız

Markete giren hırsız su molası verip çalmaya devam etti

Kültür ve turizm Bakanlığı'ndan tanıtım videosu: Tatil keyfiniz Türkiye’de güvende

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bülent Arınç, oğlunun ölümüyle ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı: Onu çok...

İlber Ortaylı, o tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındakinin kim olduğunu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370...

Firari savcı Zekeriya Öz'ü "Utanmadan buralarda geziyorsun" deyip yumrukladılar!...

Güldür Güldür'de iki ayrılık haberi daha!...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sarma sigara içenlere kötü haber!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bülent Arınç, oğlunun ölümüyle ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı: Onu çok...

İlber Ortaylı, o tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındakinin kim olduğunu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24