Özgür Özel: Soma'da faciaya neden olan kâr hırsı, bugün madencileri Korona'ya rağmen güvencesizce çalıştırıyor!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 13 Mayıs 2014 günü yaşanan ve 301 madencinin öldüğü Soma faciasının altıncı yılına ilişkin olarak çektiği bir videoda, “O gün Soma’da facianın nedeni olan kâr hırsı ve üretim baskısı, bugün Soma'daki madencileri Korona'ya rağmen emek sömürüsü altında çalıştırmaya ve bütün ilçenin hayatını tehlikeye atıyor" dedi.

de değişen bir şey yok. Hatta bugün o üretim baskısıyla korona virüsüne rağmen işçilerin ve bütün bir ilçenin sağlığını hiçe sayan uygulamalar da yapılıyor" dedi.

"Madencilere ve ailelerine verilen sözler tutulmadı" diyen Özel, "Soma’daki madencinin ve Soma’nın kaderinin ve kederinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Soma’yı unutmayın, unutturmayın başka Soma’lar olmasın” diye konuştu.

Özel'in Soma maden faciasının yıldönümüne ilişkin çektiği video Sosyal Haklar Derneği'nin Twitter hesabından paylaşıldı.