Özgür Özel: İstanbul Maratonu'nda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kampanyasına destek olmak için koşuyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, 43. İstanbul Maratonu'nda "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kampanyasına destek olmak için koşuyorum" dedi.

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu bugün 43. kez koşulacak. Toplamda 40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçerek bu heyecanı yaşayacak.

Maratona katılan CHP'li Özgür Özel, koşu anlarından bir video paylaştı. Sosyal medyadan yayınladığı videoya Özel, "İstanbul Maratonu'nda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kampanyasına destek olmak için koşuyorum" diye konuştu.