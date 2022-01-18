CHP'li Özel: Erdoğan’ın Kabataş görüntülerini izleteceğim demesinin üzerinden 400 cuma falan geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala‘nın yargılandığı Gezi Davası’nın dün görülen duruşmasına ilişkin olarak "Recep Tayyip Erdoğan şöyle birisi, Gezi sırasında çıktı dedi ki ben Kabataş İskelesi’nde başörtülü bacımıza yapılanları izledim dedi. Ona destek veren gazeteciler de oldu, biz de gördük dediler. Cumaya izleteceğim dedi o görüntüleri. Üzerinden 400 cuma falan geçti." dedi.

TELE1’de Fatih Ertürk’e konuk olan CHP'li Özel, Gezi Davası’nın dün görülen duruşmasını değerlendirdi. İddianameden bahsederken hukuk sistemini eleştiren Özel, ‘Kabataş’ görüntülerini ‘bu cuma izleteceği’ sözü veren Erdoğan’ın açıklamalarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Hatırlatmak gerekir. Recep Tayyip Erdoğan şöyle birisi, Gezi sırasında çıktı dedi ki ben Kabataş İskelesi’nde başörtülü bacımıza yapılanları izledim dedi. Ona destek veren gazeteciler de oldu, biz de gördük dediler. Cumaya izleteceğim dedi o görüntüleri. Üzerinden 400 cuma falan geçti. Öyle bir olay yok görüntüler çıktı. Görüntüleri izledim diyen iki gazeteci, görmeden bu ifadeleri verdiklerini söyleyip özür dilediler. Şimdi isim verip rencide etmeyeyim”