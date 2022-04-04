Özgür Özel, CHP'nin masasındaki son anketi açıkladı

Seçim Kanunu tartışmalarıyla birlikte anketlerde gelinen son durumu değerlendiren CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Birçok ankette CHP kiminde 28, kiminde 27, kiminde 29. AK Parti kiminde 30, 32. Sonuçlar bunlar. Çok büyük bir kararsız kitle var. Bu kararsızları aritmetiksel dağıtırsanız AK Parti lehine bir dağılım gösteriyor ama o kitle oradan kopmuş. Seçimden CHP birinci parti olarak çıkacak. O yüzden bir korkumuz yok" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TV100'de yayınlanan 'Pazar Siyaseti' programında Pınar Işık Ardor'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"Çok büyük bir kararsız kitle var"

Anketlerde gelinen son durumu değerlendiren Özel, "Artık oy meselesini Anayasa Mahkemesi'ne götürmüyoruz. Yaptırdığımız birçok ankette CHP kiminde 28, kiminde 27, kiminde 29. AK Parti kiminde 30, 32. Sonuçlar bunlar. MHP o anketlerde yüzde 4. Şöyle bir gerçek var. Çok büyük bir kararsız kitle var. O kararsız kitle dağıtıldığında oluyor ama kararsız kitle AK Parti’den, bir buzdağından kitlenin koptuğu gibi gidiyor. Bu kararsızları aritmetiksel dağıtırsanız AK Parti lehine bir dağılım gösteriyor ama o kitle oradan kopmuş. Seçimden CHP birinci parti olarak çıkacak. O yüzden bir korkumuz yok" dedi.

"Bu aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa ben çok memnun olurum"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkan isimlerden 'Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olacak mı?’ sorusuna da yanıt veren Özgür Özel şunları söyledi:

"Karşı tarafın adayını duymadık. Resmi olarak Ak Parti'den bekleriz, duymak isteriz. Bizim göstereceğimiz aday Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bizim göstereceğimiz adayın seçimi kazanacak bir aday olması esas. Bunun altını Kemal Kılıçdaroğlu çiziyor. Adayımız ittifak parti liderlerinin mutabakatını taşıyan bir aday olacak. Bu aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa ben çok memnun olurum."