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Özgür Demirtaş'tan 'Kim Milyoner Olmak İster' analizi: O günün 1 milyon lirası şu an 396 bin lira

25 Ocak 2021 11:17

T24 Haber Merkezi

Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş, uzun yıllardır televizyonda yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının verdiği 1 milyon TL'lik ödülün yıllar içinde değişen gerçek değerini hesapladı. 

Youtube kanalında yayınladığı video ile yaptığı analizi paylaşan Demirtaş, 2020'de yarışmaya katılarak 1 milyon kazanacak bir kişi ile 2011 yılında 1 milyon kazanan kişiyi karşılaştırarak "2020 yılında bu yarışmöaya katılıp da 1 milyon kazanan adam, aslında 2011 yılı itibariyle 396 bin TL kazanan adam kadar alım gücü var. Ödül aynı kaldığı için yarışmada birinci olmanın değeri de düşmüş" dedi. 

2011 yılında yarışmaya katılan bir kişinin kazanacağı 1 milyon lira ile bugün katılacak bir kişinin kazanacağı aynı miktardaki parayla arasındaki alım gücü farkını da karşılaştıran Demirtaş, "Enflasyon kötülüklerin anasıdır. Enflasyonun olduğu yerde paranın alım gücü düşüyor ama bilginin ve zekanın da değeri düşüyor" dedi. 

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